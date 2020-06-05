В Симферополе не будут вводить подачу воды по графику, несмотря на дефицит ее притока

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Республики Крым не намерены вводить подачу воды по графику в Симферополе, где наблюдается недостаточный приток в водохранилища, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы крымского правительства Юрия Гоцанюка.

В апреле глава республики Сергей Аксенов сообщал журналистам, что не исключает ввода специального режима подачи воды в Симферополе для бесперебойного снабжения населения. По его словам, 2020 год является одним из самых засушливых в регионе по итогам 150 лет наблюдений. Такого практически никогда не было.

"Сегодня нет никаких оснований говорить о возможном введении ограничений подачи воды в Симферополе. Действительно, крымская столица испытывает определенный дефицит, поскольку вода в столицу поступает из Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ, которые подпитываются на сегодняшний день в основном за счет осадков. Их количество в последнее время небольшое, но указанные работы позволят круглосуточно и бесперебойно подавать воду жителям Симферополя", - приводят в сообщении слова Гоцанюка.

Отмечается, что для дополнительной подачи воды в водохранилища строятся два водовода, подача воды по которым увеличится до 60 тыс.куб.м. в сутки.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что водная блокада не привела к тем катастрофическим результатам, на которые рассчитывали украинские власти.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщал ТАСС, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.