В Приморье создали научно-образовательный центр для сельского хозяйства

ТАСС, 6 июня. Научно-образовательный центр (НОЦ) для разработки решений в области сельского хозяйства создан в Приморье, говорится в опубликованном в субботу сообщении пресс-службы краевого правительства.

"Научно-образовательный центр для разработки и внедрения инновационных решений в области молекулярной биологии и промышленной биотехнологии в реальный сектор экономики создали в Приморье. <...> В перспективе это поможет повысить урожайность и эффективность сельского хозяйства региона", - говорится в сообщении.

Планируется изучать микробиомы (сообщество микроорганизмов) почв и сельхозкультур, разрабатывать средства биозащиты с применением современных молекулярно-генетических подходов, заниматься селекцией, что позволит повысить урожайность и устойчивость кукурузы и сои, разрабатывать технологии их глубокой переработки и получения витаминов, ферментов, аминокислот, пробиотиков, внедрять новые методы контроля качества. "Готовая продукция будет поставляться во все регионы Российской Федерации, до 30% производимой продукции планируется экспортировать в страны АТР", - отметили в пресс-службе.

В число индустриальных участников центра вошли крупные региональные компании - ООО "Амурагроцентр" и ООО "Маслоэкстракционный завод "Амурский". Базовым научно-образовательным партнером стал Дальневосточный федеральный университет. "Все участники НОЦ на сегодняшний день работают в режиме рабочих групп. Проект реализовывается, ведутся научные изыскания, опытно-конструкторские и технологические работы, завершается строительство первого в России промышленного производства кормовых витаминов", - отмечается в релизе.

Общий объем инвестиций участников НОЦ в развитие инициативы составит более 15 млрд рублей. "Три миллиарда рублей предоставит правительство Приморья в рамках программ софинансирования сельского хозяйства, 650 млн - федеральный грант, остальное - собственные средства инвесторов, направленные на создание высокотехнологичных производств. Проект планируется реализовать на полную мощность к 2025 году, к этому моменту будет создано до 1 000 рабочих мест", - отметили в пресс-службе.

Научно-образовательный центр создан и развивается в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Наука". К 2024 году на базе НОЦ планируется запатентовать около 130 изобретений и подготовить до 2 тыс. статей в научных изданиях, в том числе мирового уровня. Также там будут проходить обучение специалисты для работы в сфере биоэкономики.