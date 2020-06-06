В Коми в ходе акции "Сад памяти" высадили более 126 тыс. саженцев

СЫКТЫВКАР, 6 июня. /ТАСС/. Активисты высадили более 126 тыс. саженцев в Республике Коми в рамках международной акции "Сад памяти". Об этом рассказал в субботу врио главы региона Владимир Уйба, который принял участие в высадке саженцев сосны в Сыктывдинском районе.

"Изначально в республике планировалось высадить 53 тыс. саженцев в память о павших в боях в Великой Отечественной войне, но благодаря неравнодушным людям сегодня высажено уже более 126 тыс. саженцев. Вообще Коми - это лесной регион, здесь отношение людей к лесу всегда было особенным, поэтому вопросам сохранения и восстановления лесов мы уделяем особое внимание", - сказал Уйба в видеообращении, которое было записано на лесной делянке и размещено на официальной странице региона во "Вконтакте".

Руководитель республики призвал не забывать о подвиге фронтовиков. Оба его деда - Логин Максимович Русанов по материнской линии и Иван Иосифович Уйбо по линии отца - погибли в боях за Ленинград.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды Коми, в субботу в рамках акции было высажено почти 9 тыс. саженцев сосны с закрытой корневой системой в Сыктывдинском районе на площади 4,7 га. Что помешал высадить ливень, будет досажено во вторник. Саженцы заняли предварительно подготовленную делянку, где был вырублен лес в 2018 году. Руководителю республики показали соседний участок, где 10 лет назад были высажены саженцы сосны с открытой корневой системой, они приживаются хуже. Показали также, как проводятся рубки ухода за насаждениями.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Романа Полшведкина, в акции "Сад памяти" уже приняли участие более 400 человек с соблюдением всех санитарных требований. Это воспитанники детских садов, школьники, учащиеся школьных лесничеств и студенты, общественные организации, представители предприятий-лесозаготовителей и просто неравнодушные жители.

Республика Коми в годы войны являлась важной топливно-энергетической и лесосырьевой базой. Поставляла стране нефть, уголь, лес по завершенной в декабре 1941 года стратегической Северо-Печорской железнодорожной магистрали. Призванные из Коми воевали на всех фронтах, большая их часть ушла защищать Ленинград, Карелию, Заполярье. Высадка деревьев в рамках акции "Сад памяти" в России продлится до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых по нацпроекту "Экология" состоит в сохранении зеленого фонда страны.