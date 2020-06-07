ВСК в Приморье запустит всесезонную систему борьбы с угольной пылью

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. "Восточная стивидорная компания" (ВСК), которая работает на территории Восточного порта в Приморье, введет в эксплуатацию всесезонную систему пылеподавления, которая поможет бороться с угольной пылью при перевалке, снизить воздействие предприятия на окружающую среду и сделать воздух чище. Об этом сообщил ТАСС управляющий директор ВСК Алексей Павленко.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье особенно обострилась в 2017 году, когда вырос экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Президент РФ Владимир Путин дал поручение минимизировать выброс угольной пыли и перейти на применение современных технологий перевалки угля, соответствующих международным стандартам по пылеулавливанию и пылеподавлению.

"Планируется ввод в эксплуатацию всесезонной стационарной системы пылеподавления, спроектированной с учетом технологического процесса на угольном складе терминала. Оборудование и комплектующие для новой системы уже закуплены, расходы на них составили более 40 млн рублей. На данный момент определяется подрядчик для строительства", - сообщил собеседник.

Он рассказал, что система включает семь гибридных пушек, которые будут установлены на мачтах по периметру защитного экрана угольного склада. Система будет создавать туман, благодаря которому частицы пыли будут оседать в технологической зоне, не распространяясь за пределы склада. Она позволит зимой создавать равномерный снежный покров, а зимой орошать территорию водой.

Кроме того, чтобы улучшить качество уборки технологических проездов и территории открытого склада от угольной пыли и просыпавшихся частиц, компания купила специальные щетки для ковшевых погрузчиков. Они могут орошать территорию водой и собирать пыль, песок и гравий. Оборудование, на покупку которого было направлено 7 млн рублей, позволяет использовать погрузчик как полноценную уборочную технику.

В феврале пресс-служба ВСК сообщала, что компания планирует ввод в эксплуатацию всесезонной стационарной системы пылеподавления в 2020 году.

Экологическая программа

ВСК реализует экологическую программу с 2018 года. Тогда было подписано пятистороннее соглашение о борьбе с угольной пылью и улучшению экологической ситуации в Находке, где действует ряд угольных терминалов. За 2018-2019 год компания установила 970 м ветропылезащитных экранов по периметру зоны выгрузки и накопления угля, запустила семь пушек для подавления пыли, начала использовать при погрузке угля на судно защитные пологи, которые не дают углю просыпаться в море и провела другие работы. Кроме того, сотрудники предприятия высадили на его территории более 70 саженцев березы, сирени, ольхи и клена, которые, вырастая, образуют естественное природное заграждение.

Реализация плана мероприятий по охране природы завершилась в декабре 2019 года, но ВСК продолжает их уже вне условий соглашения. "Эффективность экологических мероприятий "Восточной стивидорной компании" была подтверждена успешным прохождением в 2019 году государственной экологический экспертизы. Соответствующее заключение утверждено приказом Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора", - отметил Павленко.

ВСК - один из крупнейших контейнерных терминалов Дальнего Востока, специализируется на перевалке контейнеров, также осуществляет перевалку генеральных грузов и грузов Ро-Ро, входит в группу Global Ports. Контейнерный терминал Восточного порта был введен в эксплуатацию в мае 1976 года, сейчас его мощность составляет 650 000 TEU в год. В 2019 году ВСК перевалила на экспорт 1,5 млн угля.