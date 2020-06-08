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Власти Камчатки планируют обустроить городской парк на пляже с черным вулканическим песком

В данный момент подрядная организация благоустраивает места отдыха на пляже

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июня. /ТАСС/. Городской парк планируется создать на популярном месте отдыха камчатцев - Халактырском пляже с черным вулканическим песком, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Более 10 лет подъезды к Халактырскому пляжу не были благоустроены, и только в мае власти Камчатки приняли решение о наделении природного объекта статусом парковой зоны. Сейчас подрядная организация два раза в месяц грейдирует дорогу на побережье Тихого океана и благоустраивает места отдыха на популярном туристическом объекте.

"Глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин доложил врио губернатора Владимиру Солодову об исполнении поставленных ранее задач: процесс разработки документации по проектированию дороги и планировке территории пляжа уже начался. После рассмотрения документации на публичных слушаниях на Халактырском пляже будет определена территория городского парка и обозначены подъездные пути и места для парковок. Движение транспорта будет организовано так, что останется только кольцевая дорога с односторонним движением", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве региона ТАСС сообщили, что в 2019 году общественность Камчатки потребовала у властей региона проверить законность деятельности компаний, более пяти лет добывающих песок на Халактырском пляже. По информации краевого министерства природных ресурсов и экологии, ежегодно с природного объекта вывозится около 500-700 тыс. кубов черного песка. После обращения жителей полуострова экс-губернатор региона Владимир Илюхин в 2019 году принял решение о запрете добычи песка в промышленных масштабах.

Халактырский пляж находится на восточном побережье Камчатки в 15 км от Петропавловска-Камчатского. Отличительной чертой этого пляжа является черный вулканический песок. Это редкое явление, причиной которого служат постоянные извержения вулканов на полуострове. Толща песка достигает 20 м, длина прибрежной полосы - более 30 км. Сам черный вулканический песок на Халактырском пляже богат ценными металлами, такими как железо, ванадий, титан.

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