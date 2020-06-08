В Хабаровском крае направят более 84 млн рублей на закупку средств защиты к голосованию

Средства пойдут на приобретение масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Досрочное голосование по поправкам состоится в регионе в период с 10 по 30 июня

ХАБАРОВСК, 8 июня. /ТАСС/. Средства защиты на сумму более 84 млн рублей закупят в Хабаровском крае для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель избирательной комиссии региона Геннадий Накушнов.

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"В регионе идет подготовка к голосованию, проверяются помещения, уточняется состав членов участковых комиссий, с помощью правительства края будет проведено тестирование всех членов комиссий на коронавирус. На закупку средств защиты в нынешней ситуации дополнительно будет направлено 84 млн 620 тыс. рублей", - сказал Накушнов. На эти деньги будут приобретены маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Обычно на проведение голосования в регионе тратят свыше 140 млн рублей. Досрочное голосование пройдет в период с 10 по 30 июня, точные сроки еще не определены. В труднодоступных и отдаленных поселениях проголосуют около 1,5 тыс. человек. В населенные пункты девяти районов направят вертолеты. С 25 июня начнется голосование в помещениях и вне помещений для голосования. "Если человек не может по какой-то причине прийти проголосовать, он подает соответствующее заявление и к нему придут домой. Члены комиссий будут использовать защитные средства, маски, перчатки дезинфицирующие растворы. Каждому избирателю, который будет голосовать вне помещения для голосования, выдадут запаянный обработанный пакет с маской, перчаткой, ручкой, бюллетенем", - сказал Накушнов.

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