Сахалинская область сэкономит 4,6 млрд рублей благодаря пересмотру инвестпрограммы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой планируют пересмотреть финансирование по адресной инвестиционной программе, что позволит оптимизировать в 2020 году 4,6 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС губернатор региона Валерий Лимаренко.

"В нынешней ситуации мы должны были пересмотреть расходы регионального бюджета по адресной инвестиционной программе. В целом, с учетом всех наших приоритетов мы рассматриваем возможность изменить финансирование, которое планировалось ранее, по 101 объекту из 271 в рамках областной адресной инвестиционной программы. Это даст нам оптимизацию по 2020 году в объеме 4,6 млрд рублей", - сообщил глава региона.

По информации Лимаренко, пересмотр программы не повлияет на ход строительства. Правительство области сохраняет ранее утвержденные планы относительно строек с высоким уровнем технической готовности, мероприятий по национальным проектам, а также по объектам с федеральным финансированием. Кроме того, не будут сокращены расходы на жилищное строительство и обустройство необходимой инженерной инфраструктуры. "Хочу особо подчеркнуть, что такое решение - это не исключение объектов из адресной инвестпрограммы, не остановка строек, а лишь корректировка объемов финансирования и кое-где уточнение сроков реализации мероприятий", - отметил губернатор.

Ранее губернатор сообщил ТАСС о том, что в период пандемии деятельность многих сахалинских предпринимателей, как и во всех других регионах страны, сильно пострадала, но ни одно предприятие на островах не обанкротилось и не закрылось из-за ограничительных мер. При этом в целом макроэкономика Сахалинской области не пострадала, так как основной доход обеспечивается за счет нефтегазовой и рыбной отрасли. Компании в этих сферах работу не прекращали.

В настоящее время в Сахалинской области официально зарегистрированы 133 лечащихся от коронавирусной инфекции, 71 человек выздоровел и выписан из больницы. Островная область входит в число российских регионов с самой благоприятной эпидемической обстановкой на фоне пандемии коронавируса.