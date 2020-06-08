Стоимость моста на остров Елены во Владивостоке составит почти 60 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Предельная предполагаемая стоимость строительства моста на остров Елены во Владивостоке, который должен стать первой частью проекта Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), составит 58,8 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации постановлении правительства Приморского края о выделении средств на подготовку обоснования проекта и проведение его аудита.

"Срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: июнь 2020-го - декабрь 2021 года. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 58 885 578,80 тыс. рублей", - говорится в документе.

Общий объем выделяемых из бюджета региона средств на подготовку обоснования и его аудита - более 233 млн рублей. Постановление подписано председателем правительства Приморского края Верой Щербиной.

Согласно проекту, который был представлен на Восточном экономическом форуме в 2019 году, мост будет иметь четыре полосы движения, его пропускная способность составит 40 тыс. автомобилей в сутки. Высота моста позволит проходить под ним судам до 60 м высотой.

Как сообщили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящее время готовятся документы для проведения конкурсных процедур по определению исполнителя работ. Срок выпуска обоснования инвестиций - сентябрь 2021 года. Решения по источникам финансирования, срокам проведения закупочных процедур и выполнения работ будут приниматься после разработки обоснования и аудита.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года поддержал предложение Приморского края о строительстве моста на остров Русский через остров Елены и идею реконструкции путепровода от улицы Некрасовский до Зари, что должно благоприятно повлиять на транспортную ситуацию во Владивостоке. В начале декабря 2019 года правительственная комиссия РФ одобрила строительство моста на остров Елены во Владивостоке.

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