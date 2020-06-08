Профсоюз моряков ДФО надеется, что проблема со сменой экипажей решится к концу июня

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Проблема со сменой экипажей, в том числе дальневосточных, после завершения их контрактов на различных судах может разрешиться к концу июня, такое мнение высказал ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

Проблема, по его словам, становится менее острой благодаря постепенному снятию ограничений на передвижения между странами и регионами, введенных в связи с коронавирусом.

В апреле Суханов сообщил ТАСС, что около 10 тыс. дальневосточных моряков на различных судах по всему миру не могут смениться после завершения трудового контракта, так как из-за угрозы распространения коронавируса передвижение между странами и регионами было ограничено. Из-за этого моряки вынуждены продолжать работать на судах, хотя они получают зарплату и снабжение, но вернуться домой не могут. По данным на начало мая, смениться смогли лишь около 20% дальневосточных моряков.

"Хочу сказать, что многие страны уже открывают границы, открывают международные рейсы, обстановка улучшается, хотя сказать, что проблема решена, пока нельзя. Я думаю, что к концу июня проблема будет уже практически снята. Надеемся, что проблема со сменой [всех] экипажей будет снята", - сказал Суханов. По его словам, сменилась после завершения своих трудовых контрактов уже примерно половина дальневосточных моряков. Суханов уточнил, что сейчас смена экипажей в основном производится через Минск.

В середине мая в приморском порту Находка произошла первая после введения ограничительных мер смена экипажа. смениться смогли члены экипажа судна Stolt Loyalty ("Столт Лоялти") норвежской компании Stolt Tankers B. V. ("Столт Танкерс Б. В."). Это стало возможным благодаря тому, что экипаж набирался в этом же порту, больше замен экипажа в Находке не производилось. Этот процесс осложнялся необходимым двухнедельным карантином для тех моряков, которые прилетели из других регионов, чтобы сесть на судно в Приморье. В воскресенье необходимый двухнедельный карантин был отменен для тех, кто приехал в Приморье из другого региона без признаков ОРВИ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,8 млн человек, около 390 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 467 673 случая заражения, выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.