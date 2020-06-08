Власти Чукотки построят новый дом на месте поврежденной ураганным ветром двухэтажки

ТАСС, 8 июня. Власти Чукотки планируют до конца 2020 года построить многоквартирный дом на месте поврежденной порывами ветра двухэтажки в селе Сиреники, сообщил губернатор Роман Копин на своей странице в Instagram.

"17 пострадавших семей получили помощь, все жильцы дома временно расселены. Уже начат демонтаж конструкций, на следующей неделе планируется их снос. В этом году на том же месте начинаем возводить многоквартирный дом. Постараемся, чтобы люди отметили Новый год в новых квартирах", - написал Копин.

Сильный ветер с порывами до 32 м/с, который бушевал на Чукотке с 9 по 11 мая, повредил кровли нескольких жилых домов. Наиболее сильно пострадал дом в селе Сиреники. Власти Провиденского городского округа, где расположено село, расселили жильцов поврежденного двухэтажного дома.

Провиденский городской округ расположен на востоке Чукотки, население - 3,6 тыс. человек.