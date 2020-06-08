С Шантарских островов вывезут мусор объемом свыше 100 тонн

ХАБАРОВСК, 8 июня. /ТАСС/. Экологи планируют вывезти весь мусор с Шантарских островов в Хабаровском крае. Об этом сообщил ТАСС руководитель филиала "Шантарский" объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков региона "Заповедное Приамурье" Иван Насонов.

"Начиная с 2016 года, на территории национального парка "Шантарские острова" идет работа по ликвидации накопленного экологического ущерба от деятельности подразделения Министерства обороны РФ. Там находится порядка 113 тонн мусора, до этого его собирали, сейчас планируют вывозить", - сказал Насонов. Эта работа ведется военными.

На территории островов находится отработавшая техника, а также металлоконструкции, бочки, бетонные и дощато-брусовые строения.

Насонов сообщили, что к островам в этом сезоне планируется подход судна, если не удастся вывести сразу весь мусор, работа продолжится в следующем сезоне.

Шантарские острова - архипелаг общей площадью 2,5 тыс. кв. км у входа в Удскую губу, Тугурский залив и залив Академии. Сейчас там никто не живет, кроме сотрудников метеостанции, но на крупных островах остались заброшенные военные городки и поселки советских времен, скопилось много металлолома, оставленного военными и гражданскими организациями.