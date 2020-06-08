Рядом со школой в Кинешме поймали двухметрового питона

"Нам позвонили сотрудники МЧС, которые сообщили о том, что обнаружили и поймали у школы огромного питона. Как он там оказался, непонятно. Спасатели предложили нам забрать змею себе, пока не найдется хозяин, что мы и сделали", - рассказала Шибанова.

По ее словам, пресмыкающееся уже осмотрел ветеринар центра, его возраст около пяти лет. "Как он очутился у школы, непонятно: возможно, его кто-то выбросил или он сам уполз. Как сказал наш специалист, питон сытый. Такое животное в состоянии проглотить даже кошку. И большое счастье, что никто не пострадал", - отметила Шибанова.

В настоящий момент сотрудники центра надеются, что объявится хозяин животного. Если в течение трех-четырех дней этого не произойдет, то питона планируют передать в один из специализированных центров для пресмыкающихся в Подмосковье.