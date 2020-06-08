На голосовании по конституции задействуют 2,5 тыс. членов избиркомов Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 8 июня. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия начала подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, на участках для голосования будут работать 2,5 тыс. членов участковых избирательных комиссий. Об этом ТАСС в понедельник рассказала председатель избирательной комиссии региона Лариса Абазалиева.

"Это наша первая кампания, когда все вопросы отошли на второй план, на первый план вышла безопасность избирателей и членов комиссии. Наша задача сохранить здоровье как избирателей, в этом году их число 295 781 человек, так и членов наших комиссий, их у нас 2,5 тыс.", - рассказала Абазалиева.

По ее словам, федеральным центром выделены средства на закупку средств индивидуальной защиты для избирателей и членов комиссии. Для безопасности всех участников процесса на входе в избирательный участок будут подготовлены коврики с дезинфицирующим средством, также на входе бесконтактным термометром будет осуществляться температурный контроль. Избирателям будет предложено обработать руки антисептиком, каждому выдадут маску, перчатки и индивидуальную ручку.

Обязательным будет соблюдение дистанции не менее 1,5 метров, избиратель не будет передавать члену комиссии свой паспорт, ограничившись личным показом документа. Чтобы избежать лишних контактов, шторы на кабинках будут сняты, а вход и выход на участок постараются максимально отдалить друг от друга.

Абазалиева обратила внимание, что голосование будет проводиться досрочно в течение шести дней до дня голосования, непосредственно в день голосования как на участках, так и вне помещений для голосования. При этом она отметила, что на территории региона будет расположено 249 постоянных избирательных участков и один временный - в агрокомбинате "Южный".

"Есть возможность избирателю позвонить в избирательную комиссию и сообщить о том, что он хотел бы проголосовать дома. В этом случае члены комиссии предварительно созваниваются и сообщают о своем визите. На входную дверь избирателя вешается индивидуальный пакет с маской, кожным антисептиком, перчатками, индивидуальной ручкой, бюллетенем и заявлением избирателя о его желании проголосовать вне помещения. Бюллетень избирателя будет опускаться в переносную урну, которая будет стоять в подъезде. Все это время члены комиссии находятся на расстоянии двух метров, а если таких заявлений несколько, голосование можно будет провести перед подъездом, на воздухе", - добавила Абазалиева.

Предстоящее голосование

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты.

После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.