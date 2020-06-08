Врачи Минздрава проконсультировали в Дагестане 350 пациентов с тяжелой формой коронавируса

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Шесть врачей Минздрава России, прибывшие в мае в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, посетили более 20 районов и проконсультировали свыше 350 пациентов с тяжелым течением заболевания. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального Минздрава.

"Почти три недели длилась рабочая командировка специалистов Минздрава России в Дагестан. За это время врачи посетили более 20 районов и проконсультировали свыше 350 пациентов с тяжелым течением COVID-19, находящихся в отделениях реанимации. В делегацию из шести человек входили специалисты ведущих клиник страны и трех медицинских университетов Москвы", - сообщили в министерстве.

Как отмечается, руководитель группы, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Вадим Тестов отметил, что сегодня ситуация с коронавирусом в Дагестане значительно улучшилась. "Мы приехали сюда, когда республика была фактически на пике заболеваемости, когда Минздраву и врачам Дагестана было очень тяжело, видели все своими глазами и принимали участие в консультации и лечении больных. На данный момент мы видим значительное снижение заболеваемости", - цитирует Тестова пресс-служба.

В регионе все еще продолжает работать группа врачей из шести человек, направленные правительством Москвы. Медики уже посетили целый ряд медицинских организаций республики, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, где они с целью корректировки тактики лечения осмотрели и проконсультировали сложных больных.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. После этого бригада врачей из Москвы прибыла спецбортом в Дагестан для помощи в лечении пациентов с коронавирусом. Ранее в республику прибыла группа в составе шести врачей Минздрава России.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперштаба, на 8 июня по Республике Дагестан 5 970 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (плюс 112 за сутки), 4 587 человек выздоровели (плюс 23 за сутки). Умерли 308 человек с подтвержденным коронавирусом. В республике проведено 98621 тестов, более 8 тыс. человек находятся в изоляции.

С 31 марта в республике введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперштабе жителей призывают соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.