В Северной Осетии шесть учителей получили президентскую премию

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июня. /ТАСС/. Шесть учителей в Северной Осетии стали победителями конкурса, который проводился в соответствии с указом президента РФ "О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки республики, распространенном в понедельник.

"Победителями стали шесть учителей образовательных организаций республики: учитель английского языка школы №2 ст. Архонская Залина Коблова; учитель начальных классов школы №1 с. Камбилеевское Олеся Маслова; учитель русского языка и литературы школы №6 г. Беслана Анна Марзоева; учитель математики школы №50 г. Владикавказа Рита Гуцунаева; учитель немецкого языка школы № 2 г. Дигоры Светлана Хадаева и учитель математики школы № 3 г. Алагира Мадина Басиева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победители получили по 200 тыс. рублей.

Финалистами конкурса стали учитель физики школы №5 г. Алагира Марина Караева, учитель физики школы №1 с. Камбилеевское Александра Рыжкова, учитель английского языка школы №3 г. Алагира Роксана Чихтисова. Они будут поощрены премиями в размере 20 тыс. рублей.

Регистрация участников проходила с 27 апреля по 27 мая, а конкурсный отбор завершился 5 июня. Победителей определяла конкурсная комиссия на основании критериев, установленных Министерством образования и науки Российской Федерации. В ее состав вошли руководители образовательных организаций, представители профсоюзов, ассоциации учителей и родительской общественности.

В конкурсе принимали участие учителя со стажем не менее трех лет, с установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю, основным местом работы которых является образовательная организация.