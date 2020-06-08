В Кизилюрте благоустроят шесть дворов и три общественных пространства

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Кизилюрта до конца года в 2020 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят шесть дворов и три общественные территории. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В городе проводятся работы по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" в городском округе "Город Кизилюрт" на 2020 году. В этом году в указанном проекте участвуют шесть дворовых и три общественных территории", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работы планируется завершить к 1 сентября. Все объекты, участвующие проекте прошли соответствующие конкурсные испытания и представили проектно-сметную документацию. Ответственным за сроки выполнения работ и сдачу объектов назначен заместитель главы администрации Алмаз Беков.

Согласно плану, общественные территории будут благоустроены по проспекту Имама Шамиля, 22, по улице Гамзата Цадасы, 14 и по улице 30 лет ДаССР в селении Старый Бавтугай.

В настоящий момент на всех объектах завершены работы по планированию, разобраны бортовые камни и выкорчеваны деревья. Дальнейшие работы ведутся согласно графику проведения работ и в строгом соответствии дизайн-проектам.

Как отмечается, в 2019 году в рамках аналогичных мероприятий в Кизилюрте было облагорожено шесть общественных скверов и аллей. А всего до 2024 года включительно запланировано благоустройство 27 дворовых территорий и 10 мест отдыха горожан.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).