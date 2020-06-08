В Тверской области создали многоуровневую систему защиты от лесных пожаров

ТАСС, 8 июня. Власти Тверской области сформировали многоуровневую систему защиты от лесных пожаров, которая включает в себя космический мониторинг, видеонаблюдение, а также меры по обводнению торфяников и авиационному патрулированию территории. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Игорь Руденя в Твери на совещании с главой МЧС России Евгением Зиничевым по готовности области к пожароопасному сезону 2020 года.

"Мы сформировали многоуровневую систему защиты от лесных пожаров. 27 марта у нас введен особый пожароопасный период, он сохраняется до 1 июля. Обеспечена подготовка необходимых сил и средств, совместно с главами муниципалитетов реализуются профилактические меры. Кроме того, выделены дополнительные средства на привлечение вертолетов МЧС для патрулирования лесов", - передает пресс-служба облправительства слова Рудени.

По словам губернатора, в Тверской области также реализуется программа обводнения торфяников, ежегодно она охватывает порядка 1 тыс. га. Всего с 2014 года в регионе обводнено 11 тыс. га торфяников. "Кроме того, работают авиационные патрули - в их ведении около 2 тыс. км. Развернут космический мониторинг, видеонаблюдение", - отметили в пресс-службе.

Всего в 2020 году к тушению лесных пожаров в регионе может быть привлечено свыше 1,8 тыс. человек и 921 единица техники. "Совершили облет территории - видим, что обстановка с природными пожарами в регионе на сегодняшний день благоприятная, термоточек не наблюдается. Весеннее половодье на территории области тоже завершилось без осложнений. Проведена огромная работа по обводнению торфяников", - цитирует пресс-служба Зиничева.