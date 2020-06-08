Около 250 тыс. семей подали заявления на единовременные выплаты на детей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 250 тыс. семей подали заявления на получение единовременных выплат по 10 тыс. рублей на детей в Ставропольском крае. Большинство семей уже получили средства, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

Президент России Владимир Путин на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки семьей с детьми в период пандемии коронавируса. С 1 июня им полагается разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет и до наступления 16-летнего возраста. Выплаты охватят не менее 19 млн детей. На обеспечение единовременных выплат и выплат на детей до трех лет Минфин России направил 222,1 млрд рублей в Пенсионный фонд России.

"На сегодняшний день около 250 000 семей в Ставропольском крае подали заявление на выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет. Подавляющее большинство их уже получили единовременную выплату 10 000 рублей. Средства выплачены на более 360 000 детей", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве региона сообщали, что рассчитывать на поддержку в регионе смогут родители более 400 тыс. детей. Частой ошибкой при подаче заявлений на выплаты в регионе являются неверно указанные номера счетов. В правительстве отмечают, что подавать новое заявление в данном случае не нужно, сотрудники Пенсионного фонда сами свяжутся для уточнения информации.

Для получения выплаты родителям необходимо до 1 октября подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, либо лично по предварительной записи в орган ПФР или МФЦ. Начисление выплаты не зависит от наличия у семьи права на материнский капитал, ее доходов, наличия работы у родителей, получения других мер социальной поддержки.