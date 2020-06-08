Отдаленный хутор газифицируют на Ставрополье по программе развития села

СТАВРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Последний негазифицированный хутор Кочубеевского района Ставрополья получит доступ к газу в 2020 году. Работы в хуторе Ураковском пройдут по программе развития сельских территорий, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

"В хуторе Ураковском Кочубеевского района скоро появится газ. Для этого построят 2,9 км распределительной сети. <…> Отдаленный хутор, где проживает 100 человек, был последним населенным пунктом района, где не было централизованного газоснабжения. Работу планируют завершить до конца июля этого года", - говорится в сообщении.

Газ к хутору удастся подвести благодаря реализации программы "Устойчивое развитие сельских территорий" и помощи местного сельскохозяйственного предприятия. Общая стоимость строительства новой газовой ветки составит 12 млн рублей.

Как ранее сообщали журналистам в краевом Минсельхозе, программа комплексного развития сельских территорий позволит построить 50 объектов в селах Ставропольского края в 2020 году. В разных территориях планируется строительство и ремонт школ, детских садов, спортивных объектов, домов культуры. Также запланировано благоустройство общественных территорий и водопроводов.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.