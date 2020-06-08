В Дагестане против саранчи обработали более 63 тыс. га сельхозземель

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Аэрозольные установки и борта малой авиации задействованы в Дагестане для проведения обработок против саранчи, где обработано 63 тыс. га сельхозземель. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Ранее в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона сообщали, что власти Дагестана выделили из регионального бюджета более 20 млн рублей на обработку сельскохозяйственных полей от саранчи, которая уже выявлена на площади более 100 тыс. га из 140 тыс. га обследованных.

"В Дагестане продолжаются мероприятия по недопущению массового распространения на территории республики саранчовых вредителей. <...> Против саранчи обработано уже более 63 тыс. га заселенной вредителем площади", - сообщили в министерстве.

Как отмечается, для проведения работ привлечены шесть высокопроизводительных аэрозольных установок ГАРД, три борта малой авиации, а также самоходные вентиляторные опрыскиватели.

В пресс-службе отметили, что в текущем году силами самих аграриев химобработки произведены на площади более 3 тыс. га. "Согласно действующим нормам российского законодательства, фитосанитарные обработки должны проводиться собственниками земельных участков или их арендаторами. Согласованное взаимодействие всех заинтересованных служб при тесной координации со стороны Минсельхозпрода Дагестана позволило выстроить системную работу, что и обеспечивает эффективность предпринимаемых усилий", - добавили в пресс-службе.

Ранее в министерстве сообщили, что для принятия своевременных и координированных мер по борьбе с саранчовыми вредителями на постоянной основе налажен обмен информацией по зараженным территориям с соседними приграничными регионами на уровне аграрных ведомств Ставропольского края и Республики Калмыкия.