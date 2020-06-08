Дагестан получил 11 укомплектованных медоборудованием реанимобилей

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Автопарк службы скорой помощи Дагестана пополнился 11 реанимобилями, которые укомплектованы всем необходимым для оказания медпомощи как на дому, так и по пути в больницу. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

"Дагестанские больницы получили еще 11 реанимобилей на базе "ГАЗели Next". Заместитель министра здравоохранения Дагестана Салман Ахмедов передал их руководителям районных и городских медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последний месяц Дагестан получил 57 единиц санитарного автотранспорта. "Тридцать из них - кареты класса С, то есть реанимобили, они закуплены Минпромторгом России. Еще 27 автомобилей закупил региональный Минздрав", - уточнила пресс-служба, добавив, что все новые машины уже разъехались по станциям скорой помощи региона.

"Реанимобили укомплектованы всем необходимым для оказания медицинской помощи как на дому, так и по пути в больницу: дефибрилляторами, аппаратами мониторинга сердечного ритма и жизненно важных показателей, современными аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами, а также оборудованием для проведения сердечно-легочной реанимации и введения пациента в наркоз", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

Двадцать восьмого мая сообщалось, что автопарк службы скорой помощи Дагестана пополнился шестью реанимобилями, закупленными по программе Минпромторга РФ. До этого, 23 мая, в Дагестан поступила партия из 13 реанимобилей, адаптированных для пациентов с коронавирусом.