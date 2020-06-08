Селекционно-генетический центр создадут под Кировом в 2021 году

КИРОВ, 8 июня. /ТАСС/. Селекционно-генетический центр создадут в Кировской области на базе нового свинокомплекса на 2 650 голов, сообщил в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Игорь Васильев после визита на строящийся объект.

"Сегодня с коллегами осмотрели строящийся свинокомплекс в деревне Широковцы Кирово-Чепецкого района на 2 650 свиноматок. Комплекс оборудован по последнему слову сельскохозяйственной техники, также здесь будет размещаться селекционно-генетический центр, который станет мощным толчком для развития направления", - написал губернатор.

По данным правительства области, группа компаний "Дороничи" возвела комплекс на площади 60 га менее, чем за год. Размер инвестиций в проект составил 1,8 млрд рублей, 30 млн рублей в год будут перечислены в качестве налоговых выплат и страховых взносов в бюджеты всех уровней. В ближайшее время в свинокомплекс заселят животных.

По словам гендиректора агропромышленного комплекса "Дороничи" Константина Гозмана, по планам агрохолдинга, в 2021 году комплекс в Кирово-Чепецком районе получит статус селекционно-генетического центра. "Это даст предприятию преимущество перед конкурентами за счет комплектования хозяйств группы компаний животными с высоким генетическим потенциалом из Франции, Нидерландов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Селекционный центр планирует занять 15-20% рынка продажи хряков в стране. В этом году компания планирует продать более 500 голов свинок и хряков, а к 2022 году цифру надеются увеличить до 5 тыс. голов в год. В целом на фермах агрохолдинга в Кирово-Чепецком районе содержатся более 55 тыс. свиней, поголовье свиноматок благодаря вводу нового центра увеличится до 3800 голов.

Агропромышленный холдинг "Дороничи" - крупнейший в Кировской области вертикально интегрированный холдинг, работающий в сфере сельскохозяйственного, перерабатывающего и розничного бизнеса.