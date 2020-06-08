Власти Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции в регионе до 15 июня

ЧЕРКЕССК, 8 июня. /ТАСС/. Режим всеобщей самоизоляции в Карачаево-Черкесской Республике продлен до 15 июня, это связано с ростом количества зараженных, сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Сегодня на оперативном штабе республики мы приняли решение о продлении ограничительных мероприятий и режима самоизоляции на территории Карачаево-Черкесии еще по 15 июня. К сожалению, динамика роста количества заболевших не позволяет нам сегодня выйти на первый этап снятия ограничений. Эпидситуация на сегодняшний день напряженная. Рост обусловлен двумя причинами: развитием самого эпидпроцесса - мы выходим на пик по заболеваемости и увеличением количества проведенных тестирований", - написал Темрезов.

Он обратил внимание, что жителям необходимо более ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. "К большому сожалению, пока мы не будем соблюдать правила самоизоляции, нам не удастся прервать цепное распространение коронавируса. И с каждым днем и без того огромная нагрузка на сектор здравоохранения будет только расти, мы видим, что по сей день проводятся семейные массовые мероприятия, не все ответственно соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Призываю вас, уважаемые земляки, соблюдать личную и коллективную ответственность друг за друга, соблюдая правила ограничений, мы, прежде всего, помогаем нашим медицинским работникам и защищаем наших близких от заболевания", - отметил руководитель региона.