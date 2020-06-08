Ученые из Петербурга открыли новый минерал на Камчатке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Ученые из Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) обнаружили новый минерал, магнитные свойства которого благодаря его уникальной кристаллической структуре могут применяться, в частности, для создания квантовых компьютеров, сообщает в понедельник пресс-служба вуза.

"Группа ученых обнаружила новый минерал - докучаевит (Cu8O2(VO4)3Cl3), названный в честь выдающегося ученого XIX века, основоположника почвоведения Василия Докучаева. Состав и кристаллическая структура находки не имеют близких аналогов не только среди известных минералов, но также и среди сотен тысяч синтетических соединений", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, минерал был найден во время экспедиции на Камчатку, докучаевит был найден на вулкане Толбачик. Всего там было найдено более 400 из 5,5 тыс. известных минералов. "Толбачик - это своего рода леса Амазонии неорганического мира, здесь сосредоточено около 15 % всех минералов планеты", - отмечается в сообщении.

Исследования показали, что в структуре докучаевита атомы меди окружены кислородом и хлором. При этом число разнообразных вариантов таких комбинаций ранее не было зафиксировано ни в одном известном ученым минерале. Исследователи СПбГУ также обнаружили в структуре нового минерала оксоцентрированные тетраэдрические комплексы с медью.

"Наличие в структуре таких фрагментов, образованных магнитными ионами меди, позволяет рассматривать этот минерал как потенциальный источник интересных магнитных материалов с разнообразным применением на практике", - процитировали в сообщении участника проекта, профессора СПбГУ Олега Сийдру.

Как объяснили в пресс-службе, поиск потенциальных материалов, демонстрирующих свойства так называемых квантовых спиновых жидкостей, которые за счет своей структуры могут быть найдены в новом минерале, является весьма важной задачей. Считается, что такие материалы в недалеком будущем найдут применение при создании квантовых компьютеров. Работа по открытию докучаевита, изучению его свойств и синтетических аналогов поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

РФФИ

Фонд РФФИ был создан указом президента РФ в 1992 году по инициативе крупнейших ученых страны. Основная цель работы фонда - поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки на конкурсной основе, направленная на построение новых отношений между учеными и государством. Ежегодно 90 тыс. ученых участвуют в заявках на гранты РФФИ, 20 тыс. заявок становятся победителями.