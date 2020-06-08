В Карелии завершили работы на 11 объектах целевой программы развития региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июня. /ТАСС/. Строители завершили работу на 11 объектах федеральной целевой программы (ФЦП) развития Карелии до 2020 года. Об этом в понедельник президенту России Владимиру Путину сообщил глава республики Артур Парфенчиков в ходе рабочей встречи в формате видеоконференции.

Согласно последней редакции ФЦП развития Карелии, в нее входили 53 объекта, 27 планировалось завершить до конца 2020 года.

"В текущем году у нас продолжается реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия [на период до 2020 года]". На сегодняшний день работы завершены на 11 объектах, на большинстве объектов продолжаются строительно-монтажные работы, в том числе с существенным опережением графика", - сказал Парфенчиков.

Запуск программы развития региона в 2015 году проходил со сложностями, отметил глава республики. По его словам, фактическое финансирование началось только в конце 2018 года. "Она была сформирована, к сожалению, при дефиците бюджета в прошлом из тех объектов, где уже была соответствующая ПСД (проектно-сметная документация - прим. ТАСС), причем, ПСД была во многих случаях разработана муниципальными органами власти, пришлось серьезно [ее] переформатировать", - отметил руководитель региона.

Сейчас решается вопрос о продлении программы на 2021 год, чтобы завершить строительство всех заявленных в нее объектов.

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в 2015 году была одобрена правительством России. Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета и 631,6 млн рублей - из республиканского.