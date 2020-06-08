В Северной Осетии около 2 тыс. наблюдателей задействуют на голосовании по конституции

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. наблюдателей в Северной Осетии примут участие в голосовании по поправке к Конституции РФ. Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК республики Жанна Моргоева.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. По предложению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования начнется за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

"В предстоящем голосовании по поправкам к конституции будут участвовать порядка 2 тыс. наблюдателей. Среди них представители пяти политических партий: "Единая Россия", "Патриоты России", ЛДПР, "Родина" и Партия роста", - сказала она.

В случае хорошей погоды 1 июля избирательные участки будут организованы под открытым небом. На каждом участке будут проводить дезинфекцию. Всех голосующих обеспечат средствами индивидуальной защиты. У граждан будет возможность выбрать удобную для себя форму голосования.

На всех избирательных участках все участники голосования - члены комиссий, избиратели - будут обеспечены индивидуальными средствами защиты, участки будут снабжены антисептическими средствами. В республике уже открылись 10 пунктов приема заявлений для голосования по поправке к Конституции РФ по месту пребывания.

Всего в Северной Осетии будет задействовано 338 постоянных участков, 25 временных. На 66 участках будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), в том числе на участках в высокогорье.