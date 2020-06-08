Обследование хвостохранилища проведут в городе Лермонтове на Ставрополье в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Центральный проектно-технологический институт (ЦПТИ, входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") проведет обследование хвостохранилища в городе Лермонтове на Ставрополье в 2020 году. Впоследствии будут приняты решения по реабилитации территории, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ЦПТИ.

"В 2020 году АО "ЦПТИ" выполнит комплексное инженерно-радиационное обследование загрязненной территории для проведения работ по ее дальнейшей реабилитации. Инженеры ЦПТИ оценят техническое состояние хвостохранилища и гидротехнических сооружений (дамб, водотоков) и при необходимости проведут расчетные и исследовательские работы", - говорится в сообщении.

По информации ЦПТИ, хвостохранилище на территории бывшего Лермонтовского объединения "Алмаз" является объектом ядерного наследия. С 1951 года по 1990-е годы на территории складировали отвалы от переработки урановых руд, объем накопленных отходов составил 14 млн тонн. С 1991 года хвостохранилище заполняется нерадиоактивным фосфогипсом от переработки апатита. Последние работы по снижению уровня радиационного загрязнения территории проводились пять лет назад.

"В ходе радиационного обследования будет получена информация о количестве отходов и их характеристиках, а также данные, необходимые для оценки радиационного воздействия при выполнении работ по выводу из эксплуатации хвостохранилища. По результатам... Центральный проектно-технологический институт разработает рекомендации по рекультивации хвостохранилища и определит объемы работ по реабилитации территории", - отмечается в сообщении.

ЦПТИ консолидирует проектно-конструкторские компетенции компании "ТВЭЛ". Основные направления деятельности: комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов, проведение комплексных инженерно-радиационных обследований, разработка концепций и проектов вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, конструирование, изготовление и поставка нестандартизированного технологического оборудования в области использования атомной энергии.