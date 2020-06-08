В лесах Ингушетии установят более 100 фотоловушек для фиксации передвижения диких животных

МАГАС, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники Минприроды Ингушетии начали работу по установке в лесах региона более 100 фотоловушек для отслеживания передвижений диких животных, а также контроля за охотниками и лесорубами. Об этом ТАСС сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев.

"Мы приступили к работе по установке в лесах республики фотоловушек, которые работают по принципу авторегистратора, будут отслеживать не только нарушителей лесного законодательства, но и помогут узнать передвижение диких животных и их численность. Для этого их расставят в лесу возле возможных мест незаконной добычи древесины и "лесных столовых". Всего, до конца следующего года мы планируем установить в лесах более 100 таких средств слежения", - сказал Евлоев.

По его словам, установленные ранее фотоловушки в небольшом количестве позволили выявить факты незаконной рубки леса, по которым впоследствии проводилась работа.

"Сотрудники ведомства регулярно просматривают сделанные видеосъемки, используют полученный материал для установления факта незаконной рубки леса, а также делятся в социальных сетях на официальной странице министерства забавными видеокадрами, на которых запечатлены животные, питающиеся оставленным егерями кормом. У нас в лесах стояли только около 10 фотоловушек, которые доказали свою эффективность на практике", - добавил собеседник ТАСС.

В Ингушетии обитают около 60 видов млекопитающих животных, 150 видов птиц, 24 вида амфибий и восемь видов рептилий. Все они соседствуют друг с другом в горах и на равнинах. Также в регионе обитает снежный барс, который занесен в Красную книгу.

По данным Минприроды региона, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от общей площади республики, из них покрытые лесом земли - 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесены к защитным типам.