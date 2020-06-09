На Дальнем Востоке развивают новый вид экскурсий - погружение к затонувшим судам

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Дайвинг-клубы на Дальнем Востоке развивают новый вид экскурсий - погружения к затонувшим судам. Возможность увидеть скрытые под водой корабли не только советской эпохи, но и времен русско-японской войны привлекает как россиян, так и иностранцев. О том, как погибший флот ожил для туристов, ТАСС рассказали водолазы, историки и исследователи морских глубин.

За последние столетия более тысячи судов, по подсчетам специалистов, затонули у берегов Дальнего Востока. Только на дне залива Петра Великого в Приморье насчитывают около 130 таких кораблей. Они угрожают навигации и создают экологические проблемы. В феврале внимание на эту проблему обратил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который поручил разработать закон, обязывающий собственников затонувших судов поднимать их или платить за их подъем, так как они создают опасность для навигации, ухудшают экологию.

Однако, считают эксперты, среди металлолома, лежащего на дне Тихого океана, есть суда, которые могут быть интересны ученым и туристам. "Если что и нужно очищать, так это бухту Золотой Рог [центральная бухта Владивостока], где на дне много хлама, не являющегося судами, - считает опытный водолаз, журналист и автор фильмов на морскую тематику Владимир Ощенко. - При этом между материковым Владивостоком и островом Русский есть как минимум три судна, которые представляют интерес для ныряльщиков. Некоторые из них еще недавно выполняли функции мишеней для стрельб боевых кораблей Тихоокеанского флота".

В качестве примера Ощенко привел японский эсминец "Хибики", который с 1952 года использовался для стрельбы по нему. По мнению эксперта, он не мешает судоходству, которого в том районе попросту нет - слишком близко к берегу. Еще один интересный объект - миноносец М-208, подорвавшийся в 1904 году на мине в районе острова Скрыплева.

И эсминец, и миноносец уже привлекают туристов, рассказал региональный директор Национальной дайв-лиги Евгений Полухин: "Остров Карамзина и затонувший возле него корабль "Хибики" - самые посещаемые дайверами объекты [во Владивостоке]. Что характерно, все подобные суда лежат либо слишком близко к берегу, либо на достаточно большой глубине, и поэтому не мешают судоходству. А для водолазов чем меньше глубина, тем проще туда спускаться. К тому же, любые подводные объекты такого рода становятся домом для различных живых организмов, которые очищают воду".

"Что касается цифры в 130 судов в акватории [залива Петра Великого в Приморье], то не все из них настоящие суда, скорее объекты, в том числе довольно небольшие. Есть много рыболовецких сейнеров, которые терпели крушения. Все они отмечены на штурманских картах и практической угрозы судоходству в наших водах не представляют", - считает председатель секции подводных исследований отделения РГО Алексей Кондратюк.

Туристы готовы нырять

Если раньше затонувшие на Дальнем Востоке суда привлекали только местных туристов и любителей истории, то с недавних пор погружением к ним заинтересовались иностранцы. "Интерес к такому виду развлечений проявляют в Южной Корее. Стремительно в этом направлении развивается Китай, где тоже появляются места для ныряния", - рассказал ТАСС Полухин.

Чтобы привлечь отдыхающих, дайверы на Дальнем Востоке создают под водой из металлической арматуры искусственные рифы в виде деревьев. Хорошо обросли морскими обитателями и сделанные из бетона полые шары, которые они затопили для учебных погружений. "Искусственные рифы из затонувших кораблей могут стать нашим преимуществом", - считает собеседник агентства.

Как пояснил генеральный директор юридической компании "Аргумент" Дмитрий Качан, в российском законодательстве нет прямого запрета на посещение туристами затопленных судов, но дайвинг-клубам и турфирмам, которые устраивают такие погружения, нужно обеспечивать безопасность отдыхающих.

"Если что-то случится при погружении, например кто-то из туристов пострадает, то организатора могут привлечь к уголовной ответственности. Также стоит учитывать, что судно, которое находится на дне, - это чья-то собственность, поэтому проникновение внутрь, например в трюм, по сути является незаконным проникновением, что грозит уголовной ответственностью. А если кто-то захочет взять "сувенир" на память - это может квалифицироваться как кража", - напомнил юрист.

Историческая ценность

Не только представителей туристического бизнеса волнует судьба затонувших кораблей, но и ученых. Так, Приморское отделение Русского географического общества (РГО) в этом году совместно с дайверами организует две подводные экспедиции к затонувшим в 1906 году судам "Варягин" и "Князь Горчаков".

"Есть судно "Варягин" с большой историей, которую мы до конца еще не открыли. В 1906 году оно перевозило из Владивостока в Суходол золото на 60 тыс. рублей и неизвестный "очень ценный груз", но подорвалось на мине. При крушении, по некоторым оценкам, погибли до 250 человек. Мы его уже посещали в декабре прошлого года, но более глобальную работу будем выполнять в этом году", - сказал Кондратюк.

Летом планируется экспедиция и по поиску судна "Князь Горчаков", затонувшего в 1906 году недалеко от острова Аскольд. Прошлые исследования позволили значительно сократить квадрат поиска, но точное место гибели судна до сих пор неизвестно.

"Такие объекты нужно поднимать бережно и аккуратно. Технологии применяются одни и те же - подъем с помощью специальных кранов, но археологи говорят, что вначале нужно обследовать техническое состояние [судна], определять, может ли оно сломаться [при подъеме]. Самое главное, чтобы при подъеме [судно] не сломалось", - пояснил в беседе с ТАСС заместитель директора Инженерной школы ДВФУ по научно-исследовательской работе Валерий Петухов. По его словам, прежде чем приступать к подъему ценных для истории кораблей, на суше обязательно определяют места для их потенциального размещения.