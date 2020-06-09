Число жителей Приморья, устроившихся на временные работы, с середины мая выросло вдвое

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Число жителей Приморского края, которые благодаря властям устроились на временную и общественную работу, за месяц увеличилось более чем в два раза. Если в середине мая их было около 300, то теперь - свыше 750 человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Между краевым министерством и работодателями заключены 88 договоров, предусматривающих создание почти 850 рабочих мест - трудоустроено уже более 750 человек. Большая часть из них - во Владивостоке, Большом Камне, Арсеньеве, Шкотовском, Хасанском районах", - говорится в сообщении.

Председатель краевого правительства Вера Щербина пояснила, что механизм общественных работ разработан на федеральном уровне, а в регионе программу расширили. Ее участники могут заниматься не только благоустройством, но и санитарной обработкой помещений, сельским хозяйством, курьерскими услугами. Принять участие во временных и общественных работах может любой гражданин, обратившись в центр занятости.

Работу по трудоустройству жителей Приморья организуют за счет краевого бюджета и при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ. "Мы постоянно взаимодействуем с федеральным центром и уже получили 1,3 млрд рублей - это дополнительная финансовая помощь, помимо средств, предусмотренных на выплаты врачам и семьям с детьми. Сейчас мы ведем диалог с представителями Минтруда России, и нам обещали еще 88 млн рублей на организацию общественных работ", - добавила Щербина.

Вопросы помощи потерявшим работу россиянам обсуждали в мае на совещании с участием президента России Владимира Путина. По мнению главы государства, в сложившихся обстоятельствах важно уделять особое внимание трудоустройству выпускников вузов. Он также поручил правительству РФ составить программу действий по стабилизации ситуации на рынке труда.