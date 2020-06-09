В Рязанской области во время пандемии втрое выросло число безработных

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Количество безработных граждан в Рязанской области с 1 марта выросло почти втрое - с 3,8 тыс. до 11,4 тыс. человек. Об этом во вторник в ходе совещания с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей в режиме видеосвязи сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Численность безработных граждан по сравнению с 1 марта текущего года, к сожалению, увеличилась с 3 800 до 11 400 человек", - сказал он, отметив, что около 30% безработных имеют несовершеннолетних детей.

По словам губернатора, максимальное пособие по безработице в размере 12 130 рублей уже назначено порядка 4 тыс. граждан, 2 тыс. из них получили дополнительно по 3 тыс. рублей на ребенка.

Он также напомнил, что из резервного фонда региона было выделено 500 млн рублей на выплату региональной меры поддержки для работающих граждан, чья заработная плата снизилась и выплачена в размере ниже МРОТ, а также людей, уволенных в период с 1 января по 29 февраля. За единовременной выплатой в 2 тыс. рублей обратились более 645 человек. Деньги выплачиваются как на гражданина, так и на каждого его ребенка в возрасте до 18 лет.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Рязанской области на 9 июня с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 4 228 человек.