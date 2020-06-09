Находящиеся в Египте и Армении жители Северной Осетии вернутся на родину

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июня. /ТАСС/. Восемнадцать жителей Северной Осетии, которые из-за пандемии коронавируса не могли ранее покинуть Армению и Египет, вернутся на родину, сообщили в пресс-службе Минпромтранса региона.

"Рейс прибудет в Минводы 10 июня, оттуда пассажиры на легковом транспорте будут доставлены во Владикавказа", - говорится в сообщении. Шесть человек прибудут из Египта, 12 из Армении.

Ранее в Северную Осетию смогли вернуться 12 жителей республики, пребывавших в Греции и США из-за пандемии.

Росавиация сформировала график вывозных рейсов для россиян из-за рубежа до 16 июня. Всего с 20 марта в страну было возвращено более 193 тыс. граждан.