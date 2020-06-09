Ректор Казанского университета сообщил о создании платформы для студентов и работодателей

КАЗАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Платформу, объединяющую студентов и работодателей, разработают в Татарстане. Она поможет студентам получать полезную информацию о навыках трудоустройства, сообщил во вторник ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров.

"В настоящее время ведется разработка единой информационной платформы, которая объединит обучающихся, выпускников и работодателей, а также позволит студентам получить полезную информацию о навыках успешного трудоустройства", - цитирует его пресс-служба вуза по итогам онлайн-конференции с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

По словам Гафурова, поддержка иногородних и иностранных студентов и предоставление возможности их временного трудоустройства особенно актуальны в период распространения коронавирусной инфекции. В КФУ создали банк внутривузовских вакансий, включающий в себя более 300 рабочих мест. Также работает колл-центр, где студенты могут получить консультации и ответы на вопросы по временному трудоустройству. Благодаря такой поддержке 197 студентов, в числе которых 91 иностранный гражданин, смогли найти работу.

Более 2 тыс. вакансий предоставили вузу в рамках взаимодействия с министерствами, ведомствами, центрами занятости населения и компаниями региона. Все вакансии работодателей для временного и постоянного трудоустройства, прохождения стажировок размещаются на сайте вуза.

Казанский федеральный университет является одним из старейших университетов России. Он образован 5 ноября 1804 года. Вуз имеет филиалы в городах Набережные Челны, Елабуга и Чистополь.