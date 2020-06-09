Охранную зону вокруг озера Амут в Хабаровском крае планируют увеличить в 13 раз

ХАБАРОВСК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют увеличить площадь охранной зоны вокруг озера Амут, чтобы защитить эти места от хозяйственной деятельности. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

В конце мая глава региона Сергей Фургал во время прямого эфира в Instagram предложил сделать территорию Амута заповедником.

"Территория этого природного комплекса может расшириться до 1 900 га. Сейчас она занимает всего 146 га, из-за чего возникают проблемы в том числе и с рубками леса поблизости", - говорится в сообщении. Отмечается, что у Амута запрещены все формы рубок лесных насаждений, за исключением рубок в целях охраны лесов при ликвидации ЧС от пожаров.

Летом специалисты обследуют окрестности хребта Мяо-Чан, где находится озеро, после чего подготовят научное обоснование, которое ляжет в основу нормативного акта по изменению границ памятника природы.

Оползневое озеро Амут является памятником природы краевого значения. Оно находится в Солнечном районе Хабаровского края.

Осенью прошлого года хабаровские активисты обратились к главе региона Сергею Фургалу, в Росприроднадзор и прокуратуру с просьбой не допустить загрязнения Амута. По их данным, в этой местности под видом санитарных рубок велась сплошная рубка леса на территории более 100 га, что негативно влияет на экологию озера. Специалисты проверили эту информацию и позднее власти Хабаровского края сообщили, что спиленный у озера лес действительно нуждался в санитарных рубках. Однако общественники настаивают на сохранении территории.