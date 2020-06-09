Центр организации дорожного движения будет создан на Ставрополье

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) будет создан в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в Ставропольском крае. Об этом во вторник сообщили в АНО "Национальные приоритеты".

"С каждым годом на Ставрополье растут возможности инфраструктуры для регулирования и организации движения транспорта. Это позволяет сегодня говорить о создании единого центра по управлению дорожным комплексом региона, который поможет сделать движение по дорогам края еще более комфортным и безопасным", - отметил в сообщении губернатор края Владимир Владимиров.

На базе ЦОДД планируется развернуть центр обработки данных, включающий в себя единый пункт управления транспортной системой края. С ним также свяжут региональные подсистемы метеорологического мониторинга, мониторинга транспортного потока, информирования участников дорожного движения с помощью информационных табло, светофорного управления региональными дорогами, весогабаритного контроля транспортных средств, контроля соблюдения ПДД камерами фото- и видеофиксации. В перспективе новая система может быть интегрирована с системами "Безопасный город" и "Умный город".