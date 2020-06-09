В Северной Осетии перечислили единовременные выплаты почти на 100 тыс. детей

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июня. /ТАСС/. Почти на 100 тыс. детей от 3 до 16 лет перечислены единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда РФ.

"Отделением ПФР по Северной Осетии перечислено более 970 млн рублей 97 тыс. 195 детям", - говорится в сообщении.

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Она не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи - это дополнительная помощь в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Прием заявлений на единовременную выплату продлится до 1 октября.