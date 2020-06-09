Пострадавшие от паводка дороги в Пермском крае восстановят к августу

ПЕРМЬ, 9 июня. /ТАСС/. Участки дорог в Пермском крае, которые были разрушены в результате весеннего паводка, полностью восстановят к августу 2020 года. Об этом говорится во вторник на сайте Министерства транспорта региона.

"В августе пострадавшие от паводка участки дорог Прикамья планируется полностью восстановить. В общей сложности на ремонт дорог требуется почти 50 млн рублей. Глава региона Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос привлечения на ремонт дорог средств из лимитов дорожного фонда 2021 года, либо из резервного фонда правительства Пермского края", - сказано в сообщении.

По словам исполняющего обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, в период половодья были подтоплены 117 домов, 832 придомовые территории в 12 муниципальных районах, в пяти из них - 16 участков дорог и два автомобильных моста. По словам министра транспорта края Николая Уханова, пострадали участки трех региональных дорог: "Соликамск - Красновишерск", где повреждения восстановили 15 мая, "Губдор - Чердынь" и "Чертеж - Тюлькино - Вильва", а также муниципальные дороги в пяти территориях. Работы на трассе от Чертежа до Вильвы закончат к 14 июня, а на ремонт дороги до Чердыни требуется больше времени, его ориентировочная стоимость составляет около 9 млн рублей. В Гайнском, Красновишерском, Соликамском, Нытвенском округах и Пермском муниципальном районе частично было размыто дорожное полотно, откосы насыпи, наблюдаются просадки дорог, разрушены тротуары и барьерные ограждения, засыпаны водопропускные устройства.

"Больше всех дорог - восемь - пострадало в Гайнском муниципальном округе, поэтому сюда в первую очередь была направлена специальная комиссия Минтранса Пермского края для оказания помощи местным властям. Специалисты обследовали поврежденные объекты, составили сметные расчеты на восстановительные работы. По предварительным данным, на устранение последствий паводка в этой территории потребуется 15-20 млн рублей", - добавили в Минтрансе региона.

Обследование поврежденных дорог специалисты должны завершить до 11 июня. По предварительным оценкам, на восстановление дорожной инфраструктуры муниципалитетов, пострадавших от паводка, потребуется около 40,2 млн рублей.

Неблагоприятная гидрологическая обстановка в Пермском крае из-за обильного таяния снега в северной и горно-восточной части региона сложилась в начале мае. В зону подтопления попали населенные пункты, участки дорог в 12 муниципальных районах и округах. Больше всего последствия паводка затронули поселки Усть-Черная и Серебрянка в Гайнском округе и поселок Тюлькино в Соликамском городском округе. В настоящее время гидрологическая обстановка стабилизировалась, но режим повышенной готовности продолжает действовать в Гайнском, Нытвенском, Соликамском округах.