Чеченский стартап впервые стал участником международного акселератора Flat6Labs Bahrain

ГРОЗНЫЙ, 9 июня. /ТАСС/. Виртуальный конфигуратор автомобилей Expocar, разработанный в Чечне, который позволяет протестировать машину в разной комплектации до покупки, впервые стал участником международного ближневосточного акселератора Flat6Labs Bahrain. Об этом ТАСС рассказал директор департамента развития Фонда имени шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций Эдил Исламов.

"В Чеченской Республике создаются условия для того, чтобы молодежь могла реализовывать свои инновационные идеи, в том числе за счет создания нашего фонда, технопарков на базе вузов, собственной акселерационной программы. При желании мы можем достигнуть результатов не только регионального уровня, но и международного. Так, например, VR-конфигуратор автомобилей Expocar, разработанный в регионе, впервые стал резидентом Flat6Labs Bahrain. Это важно, потому что повышается узнаваемость республики и протаптывается дорожка для остальных", - отметил собеседник ТАСС.

Стартап Expocar получит от ближневосточного акселератора seed-инвестиции в размере $32 тыс. в обмен на долю в 10% в проекте. Дилерские автосалоны с помощью чеченской разработки смогут показывать покупателям различные модификации автомобилей, осуществлять предпродажи и презентовать лимитированные авто в каждом салоне.

"Когда клиент приходит в автосалон, чтобы купить автомобиль, каждая модель представлена только в нескольких экземплярах или не продается вообще. Существуют сотни вариантов конфигурации машины, но у клиента нет возможности увидеть в реальном времени, какие изменения получит машина от выбора той или иной опции. Покупателям стартап предлагает интерактивное взаимодействие с машиной: можно сесть за руль, открыть капот или багажник, завести автомобиль", - рассказал разработчик проекта Магомед Алиев.

По его словам, в настоящее время стартап ведет переговоры с несколькими потенциальными клиентами в России и других странах. "В середине марта 2020 года мы начали работу над проектом и за месяц разработали MVP и сделали первую продажу. Ситуация с COVID-19 немного скорректировала ситуацию, поэтому мы ждем открытия автосалонов и продолжения диалога. Однако эта ситуация позволила нам сконцентрироваться на продукте, и на текущий момент мы полностью закончили разработку", - рассказал разработчик.

VR-конфигуратор автомобилей - уже второй проект, реализуемый командой разработчиков из Чечни. До этого они представили сервис, который проводит оцифровку выставочных комплексов и дает возможность пользователям пройтись по виртуальной выставке для выбора места и оформления стенда. Онлайн-платформу, при поддержке фонда Зайеда, представили на крупнейшей ежегодной конференции стартапов в ОАЭ Step Conference.