Власти Ингушетии завершат экологическую реабилитацию пруда в Назрани с опережением сроков

МАГАС, 9 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии с опережением сроков завершат экологическую реабилитацию единственного пруда в самом крупном городе региона Назрани в рамках нацпроекта "Экология". Благоустройство уже завершено на 95%, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Минприроды региона.

"Основные виды работ по экологической реабилитации городского пруда в Назрани в рамках нацпроекта "Экология" уже выполнены на 95%, это расчистка ложа водоема от илистого грунта, выполнено выполаживание надводных откосов, и закреплена береговая полоса геосинтетическими материалами. По проекту восстановление водного объекта должно завершиться 20 декабря 2020 года, однако подрядчики планируют сдать объект уже в начале осени. Теперь нам предстоит биологический этап, который предполагает закрепление и защиту береговой полосы с помощью посадки многолетних трав, которая возможна только осенью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по проекту зеленая полоса протяженностью 823 м и шириной 4 м будет состоять из двух рядов кустарников. Работы по реабилитации пруда были начаты в мае 2019 года.

"В результате восстановительных работ удалось увеличить площадь зеркала пруда с 16 га до 20 га. Всего вывезено 204 тыс. куб. м донных отложений, 19 500 кв. м береговой полосы покрыты георешеткой. Ниже зеркала воды они засыпаны щебнем, а выше - растительным грунтом. Экологические условия проживания улучшены для 4 550 человек", - уточняется в сообщении.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на него планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3,206 трлн рублей).