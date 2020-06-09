В Коми приступили к восстановлению разрушенных паводком дорог

СЫКТЫВКАР, 9 июня. /ТАСС/. Дорожные компании в Республики Коми начали восстанавливать разрушенные в весеннее половодье автодороги. За счет регионального бюджета начат ремонт в Прилузском, Усть-Куломском и Вуктыльском районах, сообщил во вторник врио главы республики Владимир Уйба.

Ранее 26 мая на совещании у президента России Владимира Путина Уйба сообщал о размытых 56 участках дорог регионального и местного значения, разрушено порядка 70 км. Тогда было подтоплено около 500 придомовых территорий, 176 домов, в которых проживает более 300 человек, 158 жителей были эвакуированы в пункты временного размещения.

"Я докладывал, что обратился к президенту с тем, чтобы федеральный бюджет помог нам деньгами, потому что большой объем размытых дорог, по оценкам специалистов, такое сильное половодье было 30 лет назад. В общей сложности оцениваем [затраты на восстановление] в пределах 200 млн рублей. Сейчас вода почти везде ушла, проводим оценку, как только материалы будут готовы, представим их в Минфин, чтобы претендовать на средства из федерального резерва. Но мы не сидим, не ждем, сложа руки, сейчас за счет республиканских средств сразу в нескольких районах восстанавливаем дороги - в Прилузском, Усть-Куломском и Вуктыле", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице республики в "ВКонтакте".

Сильные подтопления, по оценкам специалистов, были вызваны высоким уровнем воды в водоемах из-за проливных дождей прошлой осенью и большим запасами снега. Режим ЧС вводился этой весной в шести муниципалитетах - в Прилузском, Усть-Куломском, Удорском, Усть-Цилемском районах, а также в Ухте и Усинске. На данный момент особые режимы везде сняты, жители вернулись в свои дома, осталось восстановить дороги, уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.