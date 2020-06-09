"Россети Северный Кавказ" повысили надежность энергоснабжения школ и стадиона в Малгобеке

МАГАС, 9 июня. /ТАСС/. Энергетики "Россети Северный Кавказ" провели реконструкцию воздушной линии в Малгобеке (Ингушетия), построенной более 50 лет назад, что позволило повысить надежность и безопасность школ и стадиона, а также более 600 потребителей, говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

"Филиал "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" завершил реконструкцию построенной еще в 1968 году воздушной линии 6 кВ в городе Малгобеке, повысив надежность и качество электроснабжения западной части города воинской славы и обеспечив электробезопасность для 640 жителей, в том числе двух общеобразовательных школ и стадиона, 52 года не прошли даром - воздушная линия устарела и в непогоду доставляла немало проблем специалистам", - говорится в сообщении.

Как сообщается, специалисты Малгобекских районных электрических сетей заменили оголенный провод на самонесущий изолированный, ветхие опоры - на новые железобетонные. Кроме того, увеличена пропускная способность линии, и снижены затраты на ее обслуживание.

"Очень много времени и сил у оперативно-выездных бригад отнимал именно этот участок. Из-за высокого износа мы не могли гарантировать надежное электроснабжение нашим потребителям, и воздушная линия электропередачи, смонтированная оголенными проводами, проходила рядом с двумя многоэтажными домами. Жители, как водится, оборудовали себе балконы, конструкции для просушки белья, и объект повышенной опасности оказался совсем близко. Конечно, этот вопрос необходимо было решить, что мы и сделали при первой возможности", - передает пресс-служба слова директора филиала "Ингушэнерго" Адама Цечоева.

"Россети" в Ингушетии реализует инвестпрограмму по развитию энергоснабжения республики на период 2016-2022 годов стоимостью более 1,2 млрд рублей. Большая часть финансирования направлена на реконструкцию и техническое перевооружение распределительных сетей.