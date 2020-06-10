В Магаданской области утвердили медаль для медиков за заслуги в борьбе с пандемией

ТАСС, 10 июня. Президиум магаданской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ учредил медаль "За заслуги в борьбе с пандемией (COVID-19)". Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе организации.

"Медалью награждаются члены профсоюза работников здравоохранения РФ - медицинские работники, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусом, работают в условиях повышенной опасности, огромной ответственности и сверхнагрузки", - сообщили в пресс-службе.

По информации организации, награждение приурочат к празднованию Дня медицинского работника, которое в этом году состоится 21 июня.

Всего в Магаданской области зарегистрировано 398 случаев заражения. 216 человек вылечились и были выписаны из больницы, три пациента умерли. На прошлой неделе на Колыме был зафиксирован рекордный для региона суточный прирост заболевших - 27 человек. В связи с этим губернатор заявил, что смягчения ограничительных мер в области в ближайшее время не будет.