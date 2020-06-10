Власти Ингушетии обеспечат защитными масками и дезинфицирующими средствами все мечети

МАГАС, 10 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены обеспечить защитными масками и дезинфицирующими средствами все мечети республики, в которых впервые после начала пандемии планируется провести коллективные пятничные молитвы 12 июня. Об этом рассказал ТАСС в среду первый вице-премьер региона Микаил Илезов.

"Мы обсудили с духовенством, и, если не будет резкого скачка, планируется открытие мечетей 12 июня. Глава республики Махмуд-Али Калиматов поставил задачу, чтобы мы обеспечили все мечети масками и дезсредствами. Также мы рекомендовали сделать специальную разметку для соблюдения прихожанами социальной дистанции" - сказал Илезов.

Также духовенство будет призывать людей старше 65 лет, а также чувствующих недомогание, людей с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения мечетей до полной стабилизации обстановки.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии фиксируется снижение заболеваемости, за последние сутки в регионе зафиксирован 31 новый случай заражения коронавирусом, всего в республике было инфицировано 2 399 человек, из них 195 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 19 человек, из них пять пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 62 человека, выздоровели 1 627.