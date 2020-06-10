В акции "Сад памяти" в Пермском крае приняли участие более 2 тыс. человек

ПЕРМЬ, 10 июня. /ТАСС/. Участниками международной акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы, в Пермском крае стали более 2 тыс. человек. Основные посадки завершены, в части районов они продолжатся после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает в среду пресс-служба краевой администрации.

"На сегодня основные памятные посадки завершены. В память о земляках деревья высажены на землях лесного фонда и в парках и скверах городов. В акции приняли участие более 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Всего в Пермском крае в память о погибших в Великой Отечественной войне должно появиться 329 тыс. деревьев, из них более 323 тыс. сеянцев на землях лесного фонда. В Перми высажено 500 деревьев, в других населенных пунктах региона - от 200 до 400 саженцев. Там будут расти кедры, рябины, яблони, березы, липы, ели, сосны. Также в Перми на улице Екатерининской посадили саженец волгоградского тополя - того самого, который пострадал в ходе битвы весной 1943 года. После освобождения Волгограда (в годы войны - Сталинграда) тополь вновь зацвел и с тех пор стал считаться одним из символов победы. Для сохранения генотипа этого дерева биологи Ботанического сада Волгограда вырастили саженцы из черенков и один из десяти ростков, разъехавшихся по разным регионам России, передали в Пермский край.

За время проведения международной акции "Сад памяти" планировалось высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне. Организаторы акции - Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Принять участие в акции в период пандемии может любой человек, высадив дерево у себя на даче или участке около дома и отметив его геолокацию на специальном сайте.