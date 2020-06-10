Всероссийская студенческая конференция к 75-летию Победы состоится в Нальчике в сентябре

НАЛЬЧИК, 10 июня. /ТАСС/. Организаторы восьмой всероссийской студенческой конференции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая состоится в Нальчике, перенесли очный этап форума на сентябрь из-за пандемии. Сборник научных статей к конференции уже издан, сообщил ТАСС в среду руководитель Кабардино-Балкарской региональной общественной организации "Патриот" Фуад Эфендиев.

"Конференция проходит в рамках молодежного военно-патриотического марафона "Слава, Россия, Победа!", получившего поддержку Фонда президентских грантов и которую реализует Кабардино-Балкарская региональная общественная организация "Патриот", по объективным причинам - из-за коронавируса перенесена на сентябрь, будет проходить в очном и заочном формате. Впервые в нашей конференции приняли участие и наши зарубежные участники - коллеги из Берлина и уже второй раз - из Российско-Таджикского (Славянского) университета из Душанбе, с этими странами конференция будет проходить в режиме видеосвязи", - рассказал Эфендиев.

По его словам, участниками форума стали около 100 человек из многих городов Российской Федерации: Краснодара, Ростова-на-Дону, Грозного, Воронежа, Москвы, а также все вузы Кабардино-Балкарии и школьники региона.

Сборник материалов "Страницы немеркнущей славы" выпущены в издательстве Марии и Виктора Котляровых.