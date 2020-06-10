Решение об отправке студотрядов на проекты в Арктике в 2020 году намерены принять к июлю

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вопрос о привлечении студентов к реализации инвестпроектов в Арктике в текущем году еще не решен из-за трудностей, возникших в связи с пандемией коронавируса. Определиться с этим планируют к июлю, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО).

В декабре президент России Владимир Путин поручил кабмину и регионам проработать возможность привлекать студенческие отряды к строительству инфраструктуры в Арктике. РСО совместно с Минвостокразвития принимали заявки от компаний, которые готовы задействовать в работе студентов.

"Достигнуты договоренности в том числе о привлечении студентов на объекты на территории Мурманской, Архангельской областей, Республики Саха (Якутия). Работодатели готовы принимать студенческие отряды, но из-за обстановки, связанной с пандемией, рано говорить о какой-то конкретике и цифрах. Снятие ограничительных мер только в начальной стадии, надеемся, что ближе к июлю сможем говорить о решении и конкретных проектах", - сообщили в пресс-службе.

В РСО отмечают, что студенты проявляют интерес к работе на Дальнем Востоке и в Арктике. По данным организации, после окончания практики некоторые из них возвращались туда жить и работать. "Для студентов это всегда в определенной степени возможность увидеть новое, испытать себя, прочувствовать романтику этих мест. Как правило, и зарплаты неплохие", - пояснили в пресс-службе.

Так, студенческие отряды принимали участие в строительстве космодрома Восточный. Кроме того, их привлекают в проекты на территории Ямала, Якутии. Студенты участвуют в строительных, дорожных, погрузочных и других работах.

В феврале замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков провел встречу с представителями властей арктических регионов, крупных компаний топливно-энергетического комплекса и командиром Центрального штаба организации "Российские студенческие отряды" (РСО) Михаилом Киселевым. Компании заявили, что готовы приглашать молодежь в качестве не только разнорабочих, но и профильных специалистов.