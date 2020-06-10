Строительство госпиталя в дагестанском селении Ботаюрт завершено на 45%

МАХАЧКАЛА, 10 июня. /ТАСС/. Возведение госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в селении Ботаюрт Хасавюртовского района Дагестана идет с опережением сроков, выполнено уже порядка 45% всех работ. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе районной администрации.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.

"В селении Ботаюрт строители уже завершили порядка 45% работ по возведению нового госпиталя. Работы идут с опережением графика", - рассказали в пресс-службе. Там же отметили, что на объекте завершаются работы по устройству кирпичной кладки внутренних перегородок, наружного водоснабжения и водоотведения, а также внутреннего водоснабжения.

Выполняется устройство кровли, завершаются работы по ее утеплению, где выполнено 4610 кв. метров из 5200 кв. метров. На объекте задействовано 814 человек, из них днем работают 506, а ночью 308 человек. Кроме того, на объекте задействованы 42 единицы техники.

Строительные работы идут на территории Центральной районной больницы сельского поселения Ботаюрт Хасавюртовского района.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.

О ситуации с коронавирусом в регионе

По данным регионального оперштаба, на 10 июня по Республике Дагестан 6175 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (плюс 98 за сутки), 4 636 человек выздоровели (плюс 25 за сутки). Умерли 309 человек с подтвержденным коронавирусом. В республике проведено 106018 тестов, более 7 тыс. человек находятся в изоляции.