В Карачаево-Черкесии младенец вылечился от коронавируса

ЧЕРКЕССК, 10 июня. /ТАСС/. Младенец в Карачаево-Черкесии(КЧР), у которого установили положительный тест на коронавирус в 26-й день после его рождения, выздоровел. Об этом в среду сообщили в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории КЧР.

"В настоящее время лабораторно подтверждено выздоровление всех членов семьи. Выздоровевший месячный малыш на сегодняшний день - самый маленький житель Карачаево-Черкесии, переболевший коронавирусной инфекцией ", - говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что ребенок заразился в домашних условиях. Коронавирусную инфекцию подтвердили у отца ребенка, после чего оказалось, что заразились также его жена и новорожденный младенец. Ребенку установили положительный тест на вирус в 26 день после рождения.

"Заболевание у супругов протекало в легкой форме. У младенца и вовсе без клинических симптомов. Но с учетом возраста ребенка и возможных осложнений, мама с малышом две недели провели в Карачаево-Черкесской республиканской инфекционной клинической больнице под наблюдением врачей ", - добавили в оперативном штабе.

Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен по 15 июня. Обязательными требованиями остаются соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 78 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР 1 807 случаев инфицирования, из них 536 жителей выздоровели, девять человек умерли.