Школьники КБР впервые примут участие в образовательном проекте "Билет в будущее"

НАЛЬЧИК, 10 июня. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) впервые стала участником федерального образовательного проекта "Билет в будущее", в рамках которого школьники получат раннюю профессиональную ориентацию. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства просвещения, науки и по делам молодежи региона.

"КБР впервые примет участие в проекте "Билет в будущее", соответствующее соглашение подписано с оператором проекта, союзом "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". "Билет в будущее" реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" с 2018 года", - говорится в сообщении.

Проект, способствующий раннему профессиональному самоопределению школьников, важен для кадровой политики республики, считает и. о. министра просвещения региона Анзор Езаов: "Очень важно открыть детям доступ к ведущим образовательным организациям, учреждениям СПО, университетам. Практические мероприятия, возможность индивидуальной диагностики, выбора площадок для прохождения профориентационных мероприятий - вот чего хотят сегодня наши обучающиеся. Просто проинформировать уже недостаточно, так как у ребенка должна быть возможность самому все посмотреть, потрогать своими руками".

В июле заработает обновленный сайт проекта "Билета в будущее", где можно будет проверить свои знания мира профессий путем интерактивного тестирования, получить информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, познакомиться с картой профессий и пройти онлайн-курсы для детей и родителей. Профориентационные мероприятия начнутся в середине лета, часть из них пройдет в онлайн-формате. Сейчас в регионах формируется перечень площадок, на которых школьники смогут пройти второй этап проекта - погружение в профессию.

Билет в будущее

В России сегодня работает несколько специальных проектов, связанных с профессиональной ориентацией школьников через дополнительное образование. В рамках нацпроекта "Образование" к 2024 году будет запущено 245 "Кванториумов" в 85 регионах, появится 340 мобильных детских технопарков. "Кванториум" - это площадки бесплатного допобразования. Как отмечают в Минпросвещения РФ, "Кванториумы" учат детей работать в команде и "призваны готовить молодые кадры по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям".

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.