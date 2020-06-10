Более 100 млн рублей направили на благоустройство дворов в Грозном в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Чечни направили свыше 100 млн рублей на благоустройство дворовых территорий 64 многоквартирных домов в 2020 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об ТАСС в среду сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ и строительства.

"В 2020 году жители 64 многоквартирных домов города Грозный получат благоустроенные дворы благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". На обновление дворовых пространств в текущем году направлено 110 млн рублей . В настоящее время работы по благоустройству на объектах уже ведутся", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что проектом предусмотрено комплексное обновление территорий с учетом интересов всех категорий граждан. На выбранных гражданами территориях будут обновлены проезжие и пешеходные зоны, наружное освещение, установят скамейки, урны и детские площадки.

"Благодаря нацпроекту в текущем году удастся благоустроить те дворы, которые не ремонтировались длительное время. В 2020 году в Грозном благоустроят дворовые территории общей площадью около 55 000 кв. м", - добавили в министерстве.

Всего в субъекте на средства нацпроекта обновят 91 площадку: 48 дворов и 43 общественные территории. Мероприятия национального проекта охватят все 17 муниципальных образований Чеченской Республики.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он рассчитан до 2024 года, общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей.